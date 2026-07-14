Jorge Nieto: “Le he sugerido a Keiko Fujimori que considere rutas para liberar a Pedro Castillo”

El encuentro entre la presidenta electa y el excandidato presidencial se realizó en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, y contó con la participación de diputados y senadores electos.

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, como parte de la ronda de diálogos que impulsa tras su proclamación oficial. El encuentro se realizó en el local de Fuerza Popular, en San Isidro, y contó con la participación de diputados y senadores electos de dicha agrupación, que tendrá representación en el próximo Congreso bicameral.

Al término de la reunión, Nieto reveló que uno de los temas abordados fue la situación del expresidente Pedro Castillo. Según explicó, propuso a Keiko Fujimori evaluar las rutas legales que podrían permitir la libertad del exmandatario, siempre respetando el marco constitucional. “Le he sugerido que considere las rutas para la libertad de Castillo, para que eso sea dentro del marco del Estado de derecho”, enfatizó.

El exministro precisó que la reunión no tuvo como finalidad negociar la incorporación de miembros de su partido al próximo gabinete ministerial. Afirmó que ese tema nunca estuvo en agenda y que la conversación estuvo orientada a buscar consensos para afrontar los principales desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. “No es nuestra expectativa. No hemos acordado eso. Esta vez cerramos un trato a favor del Perú”, sostuvo.

CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS

Asimismo, Nieto consideró que el país necesita superar la confrontación política de los últimos años y avanzar hacia un escenario de unidad. En ese sentido, señaló que el próximo gobierno deberá priorizar la construcción de consensos para enfrentar retos como la inseguridad ciudadana, la situación económica y un eventual fenómeno de El Niño Costero, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad del país.