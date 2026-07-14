¿Alejandro Toledo podría salir de prisión? Abogado explica los requisitos legales

En los últimos días, ha surgido la posibilidad de que Alejandro Toledo abandone el penal de Barbadillo debido a su avanzada edad y a su estado de salud. Ante este escenario, el abogado penalista Vladimir Padilla analizó el panorama legal del expresidente.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Padilla explicó que el exmandatario podría intentar acogerse a la normativa aplicable a internos mayores de 80 años. Sin embargo, precisó que Toledo Manrique no reuniría automáticamente todos los requisitos necesarios para obtener su libertad. Asimismo, sostuvo que José María Balcázar no estaría facultado para disponer directamente la excarcelación del expresidente.

“Cualquier persona mayor de 80 años podría irse a su casa, según lo que indica el marco político, pero no existe un derecho absoluto ni una exigencia automática. De lo contrario, cualquier persona que está en prisión tocaría la puerta y se iría a su casa, pero no es así. Un presidente que está dejando el Gobierno no está legitimado para otorgar ese beneficio”, comentó.

¿Alejandro Toledo cumple los requisitos para salir de prisión?

De acuerdo con Vladimir Padilla, el expresidente tendría que cumplir una serie de condiciones antes de obtener algún beneficio penitenciario. Entre ellas, sería necesaria una evaluación médica integral que determine si su estado de salud es grave e incompatible con su permanencia en prisión. “Se requiere una evaluación completa de su salud que determine que se encuentra en una situación grave y que esta le impide continuar en prisión”, explicó.

El abogado penalista también recordó que una eventual gracia presidencial a favor de Alejandro Toledo solo tendría efectos sobre uno de los procesos en los que se encuentra involucrado. Por lo tanto, no lo eximiría de responsabilidad ni impediría que continúen las demás investigaciones y condenas en su contra.

¿Pedro Castillo podría ser indultado?

Padilla también se refirió al pronunciamiento de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de Pedro Castillo. Al respecto, indicó que el exmandatario no podría ser indultado mientras no cuente con una sentencia firme. “Mantiene otros procesos en trámite”, puntualizó.