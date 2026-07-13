Alejandro Toledo solicita gracia presidencial para recuperar su libertad

El expresidente Alejandro Toledo presentó una solicitud de derecho de gracia presidencial ante el presidente José María Balcázar con el propósito de recuperar su libertad. El pedido, tramitado por su abogado Carlos Torres Caro, fue ingresado ante la Comisión de Gracias Presidenciales y se sustenta en razones humanitarias, entre ellas la avanzada edad del exmandatario, su estado de salud y el tiempo que han durado los procesos judiciales en su contra.

Como parte de la documentación presentada, Toledo suscribió un escrito desde el penal de Barbadillo en el que autoriza expresamente a su defensa a realizar el trámite. En el documento también sostiene que su salud se ha deteriorado durante su permanencia en prisión y considera que sus procesos penales han superado los plazos razonables previstos por la legislación.

Carlos Torres Caro confirmó que la solicitud ya se encuentra en manos del Poder Ejecutivo y pidió que sea evaluada con carácter prioritario. En declaraciones a una conocida radio local, sostuvo que el beneficio solicitado responde a una situación de carácter humanitario y afirmó que las patologías del exjefe de Estado se encuentran acreditadas mediante informes médicos.

DECISIÓN EN MANOS DE BALCÁZAR

El abogado también exhortó al presidente Balcázar a emitir una decisión favorable sobre el pedido y señaló que el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de pronunciarse sobre la solicitud. De prosperar el trámite, Alejandro Toledo podría acceder al derecho de gracia presidencial, un beneficio cuya concesión dependerá de la evaluación de la Comisión de Gracias Presidenciales y de la decisión final del jefe de Estado.