Keiko Fujimori pedirá facultades al Congreso para enfrentar fenómeno de El Niño

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció que solicitará facultades al Congreso de la República y no descartó emitir decretos de urgencia para enfrentar los posibles daños que pueda generar el fenómeno de El Niño en el país.

La estrategia del próximo gobierno estaría enfocada en acciones de prevención y respuesta inmediata, principalmente en la limpieza de cauces de ríos, protección de zonas ribereñas y medidas para reducir el impacto de eventuales inundaciones. La decisión fue respaldada por el analista político Iván Arenas, quien consideró que el contexto de emergencia exige acelerar la ejecución de proyectos. “La única vía para poder acelerar la rápida ejecución de los proyectos es apelar a estos decretos de urgencia y a las facultades que el Ejecutivo va a pedir”, sostuvo.

En esa línea, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que los decretos de urgencia son una atribución presidencial y no requieren aprobación previa de la Cámara de Diputados ni del Senado. “No necesitan, es una atribución presidencial. Los decretos de urgencia están previstos en la Constitución para que el presidente de la República pueda ejecutar acciones inmediatas”, indicó. Sin embargo, la delegación de facultades legislativas sí deberá pasar por ambas cámaras del próximo Congreso bicameral.

Además de la agenda preventiva frente al fenómeno de El Niño, Fujimori encabezó una jornada de inducción parlamentaria con los senadores y diputados electos de Fuerza Popular en Cañete. Allí dirigió un mensaje a su futura bancada y remarcó que el partido se prepara para asumir el rol de bancada de gobierno durante los próximos cinco años. “A partir de ahora y con gran responsabilidad, gratitud y sobre todo con mucha humildad, nos preparamos ustedes para ser bancada de gobierno y Fuerza Popular para dirigir los destinos de nuestro país por 5 años”, expresó.

Durante su intervención, la presidenta electa aseguró que su gestión estará marcada por una presencia constante junto a la población. “Lo único que ustedes van a ver de mí es absoluta dedicación a nuestro país”, afirmó. También reconoció que puede cometer errores, pero prometió una conducción activa y cercana. “Van a ver a una presidenta caminando, escuchando, construyendo, inaugurando obras, pero sobre todo dando la cara”, señaló.

FUERZA POPULAR DEFINE VOCERÍAS Y ORDENA LA TRANSFERENCIA

En paralelo, Fuerza Popular ya definió a sus voceros para el próximo Congreso bicameral. En la Cámara de Diputados, la vocera titular será Cecilia Chacón y el vocero alterno Arturo Alegría. En el Senado, la vocería oficial estará a cargo de Patricia Juárez, mientras que Víctor Flores será el vocero alterno.

Por su parte, Juntos por el Perú designó a José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, como vocero titular en la Cámara de Senadores, mientras que Jennifer Paredes, cuñada del exmandatario, ejercerá la vocería alterna en la Cámara de Diputados. Con estas designaciones, las bancadas empiezan a marcar sus posiciones de cara al inicio del nuevo Congreso bicameral.

Como parte del proceso de transferencia, Marco Vinelli, jefe del equipo de transición de Fujimori, remitió un comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros para solicitar que los organismos públicos adscritos al Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas contrataciones, designaciones, nombramientos y compromisos presupuestales. La medida busca preservar la transparencia antes del cambio de mando y preparar el terreno para el inicio de la próxima gestión.

EN BUSCA DE RESTABLECER RELACIÓN CON MÉXICO

En el plano internacional, Fujimori también recibió el saludo del presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien dialogó sobre la necesidad de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial, la Alianza del Pacífico y la participación en APEC. “Asumimos esta gran responsabilidad con profunda gratitud y con un mandato claro”, señaló la presidenta electa durante la videollamada.

Finalmente, la relación con México también abrió una nueva posibilidad de acercamiento diplomático. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que existe intención de recuperar el vínculo con el Perú y que pidió a su canciller establecer comunicación con el equipo de Fujimori, luego que la presidenta electa señalara que tiene "toda la voluntad" de retomar relaciones con México.