Ley Silla: trabajadores que permanecen de pie tendrán derecho a descansar sentados

El Congreso oficializó la Ley 32721, conocida como Ley Silla, que garantiza el derecho al descanso sentado y a la alternancia de postura para los trabajadores que permanecen tres horas continuas o más de pie durante su jornada laboral.

La norma alcanza a empleadores del sector público y privado, quienes deberán proporcionar sillas o asientos ergonómicos sin afectar la remuneración ni las condiciones laborales de sus trabajadores.

Especialistas señalaron que la medida busca prevenir enfermedades musculoesqueléticas, várices, fatiga y trastornos circulatorios asociados a permanecer largas horas de pie, además de promover mejores condiciones de trabajo.

Asimismo, el Congreso aprobó que los trabajadores de los sectores público y privado que profesen una religión que considere el sábado como día de descanso puedan solicitar ese beneficio, siempre que acrediten su pertenencia a dicha confesión y compensen las horas no laboradas conforme a la ley.