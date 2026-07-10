Jorge del Castillo critica Gobierno que lidera José María Balcázar: “Es la improvisación normalizada”

A menos de tres semanas de que concluya el Gobierno que asumió tras la vacancia de José Jerí, el expremier y excongresista del APRA, Jorge del Castillo criticó el desempeño del presidente José María Balcázar al frente del Poder Ejecutivo.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el exparlamentario señaló que, en los últimos años, varias de las personas que llegaron al Gobierno no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Según indicó, esta situación quedó reflejada en la elección de autoridades para los distintos ministerios.

“En estos últimos años, no solo con Balcázar, sino también con Castillo, ponían como ministros a personas a las que ni siquiera les averiguaban si tenían un juicio de alimentos. Es la improvisación normalizada. Incluso, uno de sus ministros presentó un documento alterado”, manifestó.

¿BALCÁZAR DEBERÍA INDULTAR A PEDRO CASTILLO?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que José María Balcázar conceda un indulto a Pedro Castillo antes de dejar el cargo y de que Keiko Fujimori jure como presidenta de la República, Jorge del Castillo consideró que la medida no sería conveniente. “Tampoco se debe hacer. Crearía un problema por gusto. Estoy seguro de que lo están presionando”, afirmó.

Finalmente, el expremier sostuvo que la liberación de Castillo Terrones no debería ser una prioridad para las autoridades. Desde su perspectiva, el próximo Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en atender problemas urgentes, como la inseguridad ciudadana y la recuperación económica del país.