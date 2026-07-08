Rafael López Aliaga se reúne con presidenta electa Keiko Fujimori

El excandidato presidencial y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori en el distrito limeño de San Isidro, en un encuentro donde abordaron propuestas y prioridades para la próxima gestión gubernamental. Tras la reunión, López Aliaga ofreció una conferencia de prensa junto a la congresista Norma Yarrow y el senador electo Calisto Giampietri.

Durante su pronunciamiento, López Aliaga afirmó que su intención no es imponer una agenda al nuevo gobierno, sino plantear propuestas para que la presidenta electa evalúe cuáles podrían ser implementadas. Entre sus planteamientos destacó el uso del crédito suplementario para adquirir equipos de inteligencia y fortalecer una central de recompensas contra la delincuencia.

Asimismo, el dirigente de Renovación Popular propuso que el 50% de los impuestos generados por la actividad minera en el sur del país sean destinados directamente a obras mediante mecanismos como obras por impuestos y servicios. Según explicó, los recursos deberían enfocarse en colegios equipados, hospitales, infraestructura para enfrentar el friaje, atención a la anemia, agua de emergencia y programas de alimentación escolar.

REUNIÓN CON OTRAS BANCADAS

Por otro lado, López Aliaga señaló que su agrupación mantiene conversaciones con otras bancadas con el objetivo de conformar un bloque de cuatro partidos en el Congreso. Indicó que el país atraviesa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y pidió consensos entre partidos políticos, autoridades y ciudadanos para acompañar al próximo gobierno.