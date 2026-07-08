Wolfgang Grozo se reúne con Keiko Fujimori y ofrece respaldo constructivo a su gestión

El excandidato a la presidencia por Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, confirmó que se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori para expresarle su saludo y felicitación tras los resultados electorales.

Grozo señaló que el encuentro fue de carácter protocolar y descartó que haya existido algún ofrecimiento o pedido durante la conversación. Además, indicó que ambos mantienen puntos programáticos similares en algunos aspectos.

El ex candidato afirmó que el próximo gobierno debe contar con una posición de respaldo responsable, aunque aclaró que esto no significa un “cheque en blanco”, ya que su agrupación continuará ejerciendo una labor fiscalizadora.

Durante la reunión, Grozo indicó que planteó propuestas relacionadas con inteligencia y seguridad, áreas en las que tiene experiencia, y destacó la importancia de mejorar la coordinación entre los distintos organismos del sistema de inteligencia nacional.