Keiko Fujimori ofreció entrevista a medio ecuatoriano y habló sobre su plan de gobierno

Durante una entrevista concedida al diario ecuatoriano El Universo, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, afirmó que su principal compromiso al asumir el gobierno será recuperar el orden y la seguridad en el país. Reconoció que llega al poder en un contexto de polarización política y aseguró que buscará recuperar la confianza de los ciudadanos que no respaldaron su candidatura mediante un gobierno abierto al diálogo y orientado a la estabilidad.

En materia de seguridad, Fujimori adelantó que solicitará facultades legislativas para implementar una estrategia integral contra el crimen organizado. Entre las medidas previstas figura el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia, fronteras y establecimientos penitenciarios, en coordinación con la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de restablecer la paz y combatir la delincuencia.

Respecto a la economía, la mandataria electa sostuvo que su administración priorizará el impulso a las micro y pequeñas empresas, así como el destrabe de grandes proyectos de inversión para dinamizar el crecimiento económico, generar empleo y reducir la pobreza. Asimismo, indicó que promoverá un gabinete multipartidario con profesionales de amplia experiencia, dejando de lado criterios estrictamente partidarios para fortalecer la gobernabilidad.

ÁMBITO INTERNACIONAL

En el ámbito internacional, Keiko Fujimori confirmó que ya sostuvo conversaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y destacó las coincidencias entre ambos gobiernos en la lucha contra la criminalidad organizada. Además, propuso reforzar la cooperación binacional mediante proyectos de infraestructura, energía, turismo y seguridad, así como consolidar un eje de trabajo conjunto entre Perú, Ecuador y Colombia para enfrentar los desafíos comunes de la región.