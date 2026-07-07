Ángel Delgado rechaza eventual liberación de Pedro Castillo: “Sería injusto, rompió el marco constitucional”

Tras más de dos años del fallido golpe de Estado que protagonizó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el actual mandatario José María Balcázar dejó abierta la posibilidad de una eventual excarcelación del exjefe de Estado, al señalar que el tema tendría que ser evaluado por la mandataria Keiko Fujimori.

En medio de esta situación, el abogado constitucionalista Ángel Delgado discrepó, en 24 Horas Mediodía, con las declaraciones de Balcázar y recordó que Castillo Terrones, en su intento por concentrar mayor poder, habría quebrantado artículos de la Constitución Política del Perú.

“Políticamente puede suceder, pero yo creo que sería una injusticia liberar a Pedro Castillo, porque es un personaje que ha roto el marco constitucional. Intentó quebrar las reglas de juego, y eso es sagrado. Es algo más grave que un delito de corrupción”, comentó.

El indulto no significa que sea inocente

De acuerdo con el análisis de Ángel Delgado, si José María Balcázar, a pocos días de culminar su gestión, o Keiko Fujimori, durante su gobierno, decidieran indultar a Pedro Castillo, ello no significaría que el exmandatario sea inocente de lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022. “El indulto no vuelve inocente a la persona. Sigue siendo culpable”, sostuvo.