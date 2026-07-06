Más de S/ 114 mil millones dejaron de ejecutarse en municipios durante los últimos 12 años

Más de S/ 114 mil millones dejaron de ejecutarse en los últimos doce años por diversas municipalidades del país, recursos que finalmente fueron devueltos al Tesoro Público. Según estimaciones, ese monto habría permitido construir al menos nueve hospitales de alta complejidad o más de dos mil colegios, además de financiar obras de agua, desagüe e infraestructura básica para miles de peruanos.

El presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), Herminio Vásquez, señaló que una de las principales causas de esta deficiente ejecución presupuestal es la falta de equipos técnicos especializados en los gobiernos locales. Indicó que, pese a contar con importantes recursos provenientes del canon minero, algunas municipalidades priorizan proyectos de escaso impacto en lugar de atender las necesidades más urgentes de la población.

Por su parte, la experta en contrataciones con el Estado, Mónica Yaya, advirtió que la corrupción también afecta seriamente la inversión pública. Según explicó, empresarios denuncian que algunos funcionarios y autoridades exigen elevados porcentajes de coimas para adjudicar obras, situación que retrasa la ejecución de proyectos y perjudica directamente a la ciudadanía.

MENOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Entre las municipalidades con menor ejecución presupuestal figuran San Marcos, en Áncash; Yarabamba, en Arequipa; y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Precisamente, la comuna limeña registra a julio un avance de apenas 46,5 % en la ejecución de su presupuesto de inversión. En todo el país, uno de cada cuatro municipios se encuentra por debajo del 50 % de ejecución presupuestal, lo que incrementa el riesgo de que importantes recursos públicos vuelvan a quedar sin utilizar al cierre del año.