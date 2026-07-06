Gobierno de Keiko Fujimori inicia proceso de transferencia con revisión de los 18 ministerios

Tras ser proclamada presidenta electa, la transición entre el gobierno saliente y el entrante ya comenzó. Equipos técnicos revisarán el estado de cada sector para garantizar un relevo ordenado.

El proceso de transferencia de gobierno ya está en marcha luego de que Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta electa. La administración entrante y el gobierno saliente iniciaron las coordinaciones para revisar la situación de cada uno de los ministerios y asegurar una transición ordenada antes del cambio de mando.

Como parte de este proceso, el equipo de Keiko Fujimori conformó la Oficina de la Presidenta Electa, encabezada por Marco Vinelli, quien tendrá a su cargo la coordinación de la transferencia. Paralelamente, la Presidencia del Consejo de Ministros dispuso, mediante un oficio dirigido a los 18 ministerios, que se adopten las acciones necesarias para facilitar la entrega de información y garantizar el adecuado desarrollo del proceso.

Especialistas en derecho constitucional señalaron que esta etapa permitirá al nuevo gobierno conocer el estado real de cada sector, incluyendo la ejecución presupuestal, las obras públicas en marcha, los procesos de licitación, concesiones, arbitrajes y demás compromisos asumidos por la administración saliente. Asimismo, destacaron la importancia de que los equipos técnicos trabajen junto a funcionarios de carrera que conocen el funcionamiento de cada cartera.

KEIKO Y LOS RETOS DE SU GESTIÓN

Para los analistas políticos, el gobierno de Keiko Fujimori recibirá una administración con importantes desafíos y deberá tomar decisiones desde el primer día de gestión. Aunque el nuevo mandato aún no comienza oficialmente, la etapa de transferencia será clave para definir las prioridades y preparar las primeras acciones del próximo Ejecutivo.