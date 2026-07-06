López Aliaga anuncia reunión con Keiko Fujimori para presentar propuestas de seguridad

El exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga anunció que sostendrá una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori para presentarle propuestas en materia de seguridad ciudadana y ofrecer el respaldo de su equipo técnico.

Según se informó, una de las principales iniciativas que planteará será el restablecimiento de las Colonias Penales Agrícolas, como alternativa para recluir a delincuentes de alta peligrosidad y combatir la criminalidad.

Parlamentarios consultados señalaron que este acercamiento responde a la necesidad de articular esfuerzos frente a la creciente inseguridad que afecta al país y destacaron que las propuestas pueden ser evaluadas por el próximo gobierno.

Además, continúa pendiente la decisión sobre el anuncio de López Aliaga de no asumir su cargo como senador, caso que será resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).