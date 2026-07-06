¿Keiko Fujimori debería retomar relaciones diplomáticas con México?: Juan Sheput analiza situación

Tras la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones presidenciales frente a Roberto Sánchez, por más de 49 mil votos, la nueva presidenta del Perú tendrá que resolver una serie de problemas generados en los últimos años. Entre ellos se encuentra el estado de las relaciones diplomáticas con México.

De acuerdo con lo señalado en 24 Horas Mediodía, el excongresista Juan Sheput analizó la situación que deberá afrontar la nueva jefa de Estado y consideró que será necesario evaluar seriamente los convenios con el país norteamericano.

“Hay una buena relación con Colombia y Chile de cara a la Alianza del Pacífico. Falta el papel de México en ese importantísimo bloque comercial (…) Si solucionamos el problema diplomático, podríamos empezar a continuar con el trabajo de integración de bolsas de valores, intercambio comercial y actuar en bloque ante la necesidad de Asia”, mencionó.

PRÓXIMO CANCILLER SERÍA DECISIVO

Desde su experiencia, Juan Sheput considera que Keiko Fujimori tendrá como uno de sus principales retos elegir a un buen titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de retomar el diálogo con México.

“Espero que la acompañe un buen canciller para ver cómo se mejora ese entramado diplomático que nos impide relanzar el acuerdo con México en la Alianza del Pacífico, junto a Chile y Colombia”, señaló.