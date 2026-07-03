Mesías Guevara marca distancia de Keiko Fujimori tras proclamación del JNE

El excandidato presidencial Mesías Guevara se pronunció tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa y afirmó que, a partir de ahora, corresponde ejercer una oposición responsable, fiscalizadora y sin caer en el obstruccionismo.

Durante una entrevista en "24 Horas Mediodía", Guevara sostuvo que el proceso electoral fue largo y que, pese a considerar que hubo irregularidades, el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó a Fujimori como presidenta de la República. En ese sentido, señaló que el nuevo escenario político exige que la mandataria electa exponga con claridad su visión de país y sus propuestas de gobierno.

El exdirigente del Partido Morado indicó que, desde su posición, pasará a la oposición. “Lo que queda acá son dos cosas. Por un lado, la señora Fujimori, que tiene que darnos a conocer sus propuestas, su visión de desarrollo del país y nosotros, en mi caso y otros seguramente harán lo mismo, pasar a lo que es la oposición”, afirmó. Además, remarcó que esa oposición debe ser responsable y centrada en la fiscalización democrática.

Guevara explicó que, durante la segunda vuelta, el Partido Morado no tomó una posición institucional a favor de ningún candidato, pero dejó en libertad a sus militantes para decidir según su conciencia. En su caso, reconoció que votó por Roberto Sánchez debido a su postura crítica frente al fujimorismo. “Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos como el agua y aceite”, sostuvo al marcar distancia política e ideológica con Fuerza Popular.

Uno de los principales cuestionamientos de Guevara al fujimorismo fue el equilibrio de poderes y el funcionamiento de las instituciones. Según dijo, el país necesita transparencia y una lucha frontal contra la corrupción. También advirtió que, desde su mirada, varios organismos del Estado han sido controlados y que la ciudadanía se encuentra expuesta frente a problemas como los oligopolios, la falta de competencia y los abusos en el sistema financiero.

El excandidato presidencial también defendió la necesidad de un Estado fuerte, pero no estatista ni grande. “Nosotros sí tenemos que apostar por un Estado y un gobierno que sea fuerte, pero no que sea grande ni estatista, sino que haga cumplir las normas”, expresó. En esa línea, sostuvo que los organismos reguladores deben funcionar adecuadamente y cuestionó lo que considera un proceso de recentralización que afecta a los gobiernos regionales.

CRÍTICAS AL CONGRESO SALIENTE

Guevara rechazó que la crisis de gestión sea responsabilidad exclusiva de las regiones y defendió la descentralización como una necesidad pública. Para el exgobernador regional de Cajamarca, el país requiere una transformación del Estado para hacerlo más ágil, fuerte y dinámico. También señaló que el Perú debe superar lo que calificó como una “dictadura congresal”, al cuestionar que el Parlamento haya acumulado poder y aprobado cambios que, según su postura, afectan el equilibrio democrático.

Finalmente, el excandidato presidencial sostuvo que no comparte el “fraudismo” y lo consideró una mala práctica política aprendida de procesos anteriores. “Roberto Sánchez ha aprendido de Keiko Fujimori que el fraudismo que lo hizo 2016 y 2021 es una mala práctica”, afirmó. Pese a sus críticas a Fujimori, Guevara insistió en que la oposición debe actuar dentro del marco democrático, fiscalizando al nuevo gobierno y defendiendo la transparencia institucional.