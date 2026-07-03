24 Horas Edición Medio Día

03/07/2026

Mesías Guevara marca distancia de Keiko Fujimori tras proclamación del JNE

El excandidato presidencial Mesías Guevara sostuvo que, tras la proclamación de Keiko Fujimori, corresponde ejercer una oposición seria, responsable y sin obstruccionismo.



El excandidato presidencial Mesías Guevara se pronunció tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa y afirmó que, a partir de ahora, corresponde ejercer una oposición responsable, fiscalizadora y sin caer en el obstruccionismo.

Durante una entrevista en "24 Horas Mediodía", Guevara sostuvo que el proceso electoral fue largo y que, pese a considerar que hubo irregularidades, el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó a Fujimori como presidenta de la República. En ese sentido, señaló que el nuevo escenario político exige que la mandataria electa exponga con claridad su visión de país y sus propuestas de gobierno.

El exdirigente del Partido Morado indicó que, desde su posición, pasará a la oposición. “Lo que queda acá son dos cosas. Por un lado, la señora Fujimori, que tiene que darnos a conocer sus propuestas, su visión de desarrollo del país y nosotros, en mi caso y otros seguramente harán lo mismo, pasar a lo que es la oposición”, afirmó. Además, remarcó que esa oposición debe ser responsable y centrada en la fiscalización democrática.

Guevara explicó que, durante la segunda vuelta, el Partido Morado no tomó una posición institucional a favor de ningún candidato, pero dejó en libertad a sus militantes para decidir según su conciencia. En su caso, reconoció que votó por Roberto Sánchez debido a su postura crítica frente al fujimorismo. “Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos como el agua y aceite”, sostuvo al marcar distancia política e ideológica con Fuerza Popular.

Uno de los principales cuestionamientos de Guevara al fujimorismo fue el equilibrio de poderes y el funcionamiento de las instituciones. Según dijo, el país necesita transparencia y una lucha frontal contra la corrupción. También advirtió que, desde su mirada, varios organismos del Estado han sido controlados y que la ciudadanía se encuentra expuesta frente a problemas como los oligopolios, la falta de competencia y los abusos en el sistema financiero.

El excandidato presidencial también defendió la necesidad de un Estado fuerte, pero no estatista ni grande. “Nosotros sí tenemos que apostar por un Estado y un gobierno que sea fuerte, pero no que sea grande ni estatista, sino que haga cumplir las normas”, expresó. En esa línea, sostuvo que los organismos reguladores deben funcionar adecuadamente y cuestionó lo que considera un proceso de recentralización que afecta a los gobiernos regionales.

CRÍTICAS AL CONGRESO SALIENTE

Guevara rechazó que la crisis de gestión sea responsabilidad exclusiva de las regiones y defendió la descentralización como una necesidad pública. Para el exgobernador regional de Cajamarca, el país requiere una transformación del Estado para hacerlo más ágil, fuerte y dinámico. También señaló que el Perú debe superar lo que calificó como una “dictadura congresal”, al cuestionar que el Parlamento haya acumulado poder y aprobado cambios que, según su postura, afectan el equilibrio democrático.

Finalmente, el excandidato presidencial sostuvo que no comparte el “fraudismo” y lo consideró una mala práctica política aprendida de procesos anteriores. “Roberto Sánchez ha aprendido de Keiko Fujimori que el fraudismo que lo hizo 2016 y 2021 es una mala práctica”, afirmó. Pese a sus críticas a Fujimori, Guevara insistió en que la oposición debe actuar dentro del marco democrático, fiscalizando al nuevo gobierno y defendiendo la transparencia institucional.


Temas Relacionados: Jurado Nacional De EleccionKeiko FujimoriLocalesMesías GuevaraRoberto Sanchez

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO