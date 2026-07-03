Iglesia Evangélica solicita al presidente José María Balcázar indultar a Pedro Castillo

La Iglesia Evangélica Templo El Reino de Dios solicitó al presidente José María Balcázar que conceda el indulto o una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo, mediante un comunicado difundido públicamente.

En el documento, la organización sostiene que antes de diciembre existió una presunta conspiración política contra Castillo y cuestiona las razones por las que fue retirado del cargo. Asimismo, menciona declaraciones atribuidas a figuras políticas para sustentar su pedido.

Durante el análisis del pronunciamiento, se señaló que el documento no presenta argumentos relacionados con motivos humanitarios, de salud o persecución política, requisitos que suelen invocarse en solicitudes de esta naturaleza.

Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el pedido, cuya evaluación dependerá de las facultades constitucionales del presidente.