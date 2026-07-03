Elecciones 2026: Keiko Fujimori no estará presente en la proclamación de resultados del JNE

Tras conocerse que la ONPE culminó el conteo de actas al 100 % de la segunda vuelta presidencial, dando como ganadora a Keiko Fujimori por más de 49 mil votos sobre Roberto Sánchez, se informó que la virtual mandataria no estará presente en la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ante la ausencia de Fujimori Higuchi y de acuerdo con información difundida por un medio local, los personeros legales de Fuerza Popular serán quienes asistirán al auditorio de la entidad, ubicado en el distrito de Jesús María.

En horas de la mañana de este viernes 3 de julio, Keiko Fujimori salió temprano de su domicilio en San Borja, hasta donde llegaron algunos seguidores, quienes le entregaron un ramo de flores. Luego, la lideresa de Fuerza Popular se dirigió al local de su partido.

Resultados de la ONPE

Después de más de dos semanas, la ONPE informó que Keiko Fujimori alcanzó el 50.135 % del respaldo ciudadano, lo que representa 9 223 396 votos. En tanto, Roberto Sánchez obtuvo el 49.865 %, con un total de 9 173 755 votos.