Senadores y diputados electos participan en jornadas de capacitación para el nuevo Congreso bicameral

Senadores y diputados electos participaron en una jornada de capacitación organizada con miras al inicio del periodo parlamentario 2026-2031. Durante las sesiones se abordaron las funciones que desempeñarán los legisladores en el marco del retorno al sistema bicameral.

Las capacitaciones están a cargo de excongresistas, constitucionalistas y senadores invitados de otros países, quienes comparten sus conocimientos y experiencias sobre el funcionamiento del Parlamento.

JUNTA PREPARATORIA

En este contexto, la diputada electa por Fuerza Popular, Cecilia Chacón, informó que presidirá la Junta Preparatoria, instancia encargada de conducir los actos previos a la instalación del nuevo Congreso y el proceso de transición hacia el periodo parlamentario 2026-2031.

"Con mucha expectativa, después de siete años de dejar la política de manera activa, es un reto que tomo con mucha ilusión", manifestó Chacón al referirse a la responsabilidad que asumirá antes de la instalación del Congreso bicameral.