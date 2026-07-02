Gobierno de Keiko Fujimori solicitaría facultades al Congreso

Fuerza Popular estaría preparando un eventual pedido de facultades legislativas que sería presentado al Congreso una vez que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República. La solicitud buscaría impulsar medidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención de los efectos del Fenómeno de El Niño, según lo señalado por representantes de la agrupación política.

Desde la bancada del Partido del Buen Gobierno manifestaron que estarían dispuestos a respaldar el eventual pedido, siempre que las medidas planteadas beneficien al país. El diputado Fernando García señaló que su grupo parlamentario apoyará las iniciativas del Ejecutivo que considere favorables para la ciudadanía.

Entre las medidas que el Ejecutivo buscaría implementar mediante estas facultades figuran la adquisición de mil patrulleros, la instalación de 10.000 cámaras de videovigilancia interconectadas para modernizar las comisarías, el fortalecimiento del control de los establecimientos penitenciarios y la centralización de la licitación y ejecución de obras destinadas a la prevención del Fenómeno de El Niño. El analista político Iván Arenas consideró que el Congreso debería evaluar el eventual pedido una vez que sea presentado.

OPOSICIÓN

Desde la oposición, la senadora electa Ruth Luque indicó que su bancada revisará el contenido de la eventual solicitud antes de fijar una posición. De acuerdo con el procedimiento legislativo, el pedido tendría que ser presentado primero ante la Cámara de Diputados y, de ser aprobado, pasaría a la Cámara de Senadores para su evaluación final.