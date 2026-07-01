Fuerza Popular presidirá las juntas preparatorias del Senado y la Cámara de Diputados

A pocas semanas del inicio del nuevo periodo legislativo, el Congreso de la República acelera los trabajos de restauración y acondicionamiento de su infraestructura para recibir a los integrantes del Parlamento bicameral. Los obreros laboran intensamente con el objetivo de que las instalaciones estén listas antes de la ceremonia de instalación prevista para el 26 de julio.

El nuevo Congreso estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Al haber obtenido la mayor representación en las elecciones, Fuerza Popular tendrá la responsabilidad de presidir las juntas preparatorias de ambas cámaras. En el Senado, la mesa temporal será encabezada por Miguel Torres, el candidato con la mayor votación, mientras que en la Cámara de Diputados la presidencia recaerá en Cecilia Chacón, también la más votada de su cámara.

Según explicó el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, las juntas preparatorias estarán integradas por los legisladores electos y serán las encargadas de dirigir la instalación de cada cámara y la elección de sus respectivas mesas directivas. En el Senado, Miguel Torres estará acompañado por Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, mientras que en Diputados Cecilia Chacón trabajará junto a Luis Quispe Candia y Romina Uribe. La elección de las mesas directivas se realizará el 26 de julio y requerirá mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en una eventual segunda ronda.

PROCESO DE TRANSICIÓN

En paralelo, los congresistas salientes vienen entregando oficinas, vehículos, equipos y demás bienes asignados durante su gestión, como parte del proceso de transferencia. Por su parte, los legisladores electos continúan presentando sus declaraciones juradas, documentación y demás requisitos administrativos antes de asumir oficialmente sus funciones el 27 de julio.