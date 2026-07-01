JNE descarta que recurso ante la CIDH retrase proclamación de resultados electorales

Los resultados de la votación de los peruanos en el extranjero, por la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 7 de junio, fueron proclamados este martes. Con ello, el proceso continúa para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice los resultados.

La entidad electoral precisó que el recurso anunciado por Roberto Sánchez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no modificará el desarrollo del cronograma ni las etapas ya cumplidas del proceso.

JNE garantiza transparencia del proceso

La presidenta del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 descartó irregularidades en la votación en el exterior y afirmó que la cadena de custodia de las valijas diplomáticas fue respetada durante todo el proceso.

Asimismo, el JNE informó que este miércoles los Jurados Electorales Especiales culminarán la proclamación de resultados en sus circunscripciones. Hasta el momento, ya se han proclamado los resultados en 56 jurisdicciones del país.