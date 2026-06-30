Keiko Fujimori y las primeras acciones que deberá adoptar su gobierno

A partir del 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República en un contexto marcado por la polarización política, la creciente inseguridad ciudadana y la amenaza del fenómeno El Niño. Uno de los primeros desafíos de la mandataria electa será conformar un gabinete ministerial que genere confianza y garantice estabilidad para el inicio de su gestión.

El excongresista Richard Arce consideró que la nueva presidenta debería apostar por un gabinete de ancha base que permita construir consensos con distintos sectores políticos. No obstante, señaló que ese escenario resulta poco probable y recordó que cerca de la mitad del electorado no respaldó la candidatura de Fujimori, por lo que será fundamental tender puentes con quienes mantienen una posición crítica frente al nuevo gobierno.

En el plano social, la seguridad ciudadana aparece como una de las prioridades. La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, afirmó que el combate contra la delincuencia y la preparación ante los efectos del fenómeno de El Niño serán las primeras acciones que impulsará la administración de Keiko Fujimori, ante el incremento de la criminalidad y los riesgos que representan las lluvias e inundaciones en distintas regiones del país.

RECONCILIACIÓN NACIONAL

Otro de los grandes retos será avanzar en un proceso de reconciliación nacional, especialmente con las regiones del sur del país, donde persisten tensiones políticas tras el proceso electoral. Richard Arce sostuvo que el próximo gobierno deberá promover inversiones, atender las demandas sociales y abordar temas como las reparaciones a las víctimas de las protestas. A ello se suman otros desafíos planteados por diversos sectores políticos, como incrementar el presupuesto para educación y fortalecer los servicios de salud pública.