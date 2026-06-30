Keiko Fujimori recibe visitas de Yehude Simon y José Williams

La virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió en el local de Fuerza Popular al ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y al excandidato presidencial José Williams, como parte de una ronda de reuniones destinadas a recoger propuestas para los primeros meses de su gestión. Ambos visitantes expresaron su respaldo a los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral y coincidieron en la necesidad de impulsar un diálogo político amplio.

Tras el encuentro, Yehude Simon señaló que el próximo gobierno debe priorizar un proceso de reconciliación nacional que permita restablecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en las regiones del sur del país. Asimismo, precisó que durante la reunión no se discutió la conformación del futuro Gabinete Ministerial, sino la importancia de construir consensos y promover la gobernabilidad desde el inicio del mandato.

Por su parte, José Williams indicó que la conversación estuvo orientada a la elaboración de estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Entre las principales propuestas destacó el reforzamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el control de las fronteras y el combate contra la minería ilegal, el narcotráfico y otras organizaciones criminales.

OTROS DESAFÍOS

Durante las reuniones también se abordaron otros desafíos para la próxima administración, como la mejora de los servicios básicos en la Amazonía, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la reducción de la informalidad laboral y la modernización del Estado. Estos encuentros forman parte de las coordinaciones que realiza Keiko Fujimori antes de asumir la Presidencia de la República el próximo 28 de julio.