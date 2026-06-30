Luis Dyer revela las primeras prioridades del gobierno de Keiko Fujimori: “Hay que voltear la página”

La proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú se encuentra cada vez más cerca y, mientras se espera la entrega de credenciales por parte de las autoridades electorales, desde Fuerza Popular ya comenzaron a delinear las principales prioridades del próximo gobierno. Luis Dyer, jefe del comando nacional de personeros de Fuerza Popular aseguró que la gestión buscará tender puentes con los sectores de izquierda, impulsar la reactivación económica y enfrentar la inseguridad ciudadana desde el primer día.

Entre las prioridades del nuevo Ejecutivo, Dyer indicó que la lucha contra la delincuencia, la preparación frente al fenómeno El Niño, la reactivación económica y la recuperación del orden serán los principales ejes de los primeros 100 días de gobierno. Asimismo, adelantó que Keiko Fujimori recorrerá nuevamente el sur del país y afirmó que el próximo gabinete estará conformado por perfiles técnicos, cuyos nombres serán anunciados una vez culminen los procedimientos oficiales de proclamación y entrega de credenciales.

En materia internacional, el representante de Fuerza Popular sostuvo que el nuevo gobierno buscará mantener una política de apertura hacia todos los países y promover la inversión extranjera. Además, señaló que los extranjeros que incumplan la ley deberán afrontar las consecuencias correspondientes, incluida la deportación en caso de cometer delitos.

El dirigente de Fuerza Popular aseguró que el próximo gobierno buscará reducir la polarización política y abrir espacios de diálogo con los sectores que no respaldaron la candidatura de Keiko Fujimori. "Hay que voltear la página y ahora estar todos unidos para sacar el Perú adelante", manifestó. Añadió que la futura mandataria apostará por "tender puentes inmediatamente" con los partidos de izquierda, las regiones del sur y las distintas fuerzas representadas en el Congreso.

LOS FACTORES DE LA VICTORIA DE KEIKO

Luis Dyer sostuvo que uno de los principales factores que permitió la victoria electoral fue la estrategia de defensa del voto implementada durante la segunda vuelta. "Hubo una gran estrategia en la defensa del voto. Esta convocatoria a nivel nacional del Movimiento Defensores del Perú más la estrategia de coberturar casi el 100 % de las mesas dejó tranquilidad y confianza a la población de que hemos estado presentes en la defensa", señaló.

Respecto a las acciones emprendidas por Juntos por el Perú para cuestionar los resultados electorales, Dyer aseguró que todas las etapas del proceso se desarrollaron conforme a la ley y criticó que continúen denunciando un supuesto fraude sin presentar pruebas. "Todo se ha hecho de acuerdo a ley. Están en su derecho de acudir a instancias internacionales, pero hasta el día de hoy no muestran ninguna prueba", afirmó.