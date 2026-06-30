Keiko Fujimori realiza primeras actividades tras victoria en segunda vuelta

Keiko Fujimori inició sus primeras actividades como presidenta electa tras los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que la dieron como ganadora de la segunda vuelta presidencial. Durante la jornada recibió en el local de Fuerza Popular a representantes de distintos sectores, entre ellos un grupo de productores agrarios encabezados por el ex primer ministro Yehude Simon, quienes expresaron su preocupación por la situación del agro y los efectos del fenómeno de El Niño.

Al término del encuentro, Yehude Simon descartó haber acudido para solicitar algún cargo en el próximo gobierno y explicó que la reunión estuvo enfocada en trasladar las demandas del sector agrícola. Asimismo, evitó profundizar en las declaraciones del excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien denunció un supuesto fraude electoral, y sostuvo que el país debe concentrarse en los desafíos de la nueva administración.

El exlíder del Partido Humanista destacó el mensaje de Keiko Fujimori de impulsar un gobierno abierto al diálogo y aseguró que ese compromiso debe convertirse en la base para reconstruir la confianza entre los peruanos. “Keiko Fujimori ha dicho que gobernará para todos, incluso que hablará con sus rivales. Tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, de trabajar con los hermanos del sur y generar confianza”, manifestó.

TRABAJAR POR EL PERÚ

Finalmente, Simon consideró que el escenario político exige dejar atrás la confrontación generada durante la campaña electoral y apostar por la unidad nacional. En ese sentido, afirmó que el próximo gobierno tendrá el reto de fortalecer el diálogo entre las distintas regiones y sectores del país para enfrentar los principales problemas nacionales y recuperar la confianza ciudadana.