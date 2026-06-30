¿Cuáles serán los principales retos del próximo gobierno?

Tras el conteo al 100 % de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se convirtió en la presidenta electa del Perú al obtener el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9'223,396 sufragios.

Tras conocerse los resultados, diversos especialistas analizaron los principales retos que deberá afrontar el próximo gobierno. En declaraciones a 24 Horas, el excongresista Richard Arce señaló que uno de los principales desafíos será promover el diálogo y buscar una reconciliación con el sector de la población que respaldó a otras opciones políticas durante el proceso electoral.

PRINCIPALES RETOS

Asimismo, indicó que la futura gestión deberá enfrentar problemas relacionados con la seguridad ciudadana, la reactivación de la economía, la reducción de la pobreza y la adopción de medidas para afrontar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Los especialistas coinciden en que estos temas figuran entre las principales demandas de la ciudadanía y formarán parte de la agenda del próximo gobierno una vez que se concrete la proclamación oficial de los resultados electorales.