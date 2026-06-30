José Salazar sobre Keiko Fujimori: “El mensaje va a ser importante en los primeros 100 días”

Luego de que la ONPE culminara el conteo al 100 % de las actas electorales de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, resultado que favorece a la lideresa de Fuerza Popular por más de 49 mil votos, el analista político José Salazar se pronunció sobre los principales desafíos que deberá afrontar la virtual presidenta del Perú.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el especialista señaló que el país atraviesa un escenario político complejo, marcado por años de inestabilidad, crisis institucional y desconfianza ciudadana hacia las autoridades. En ese sentido, consideró que el próximo gobierno tendrá como tarea urgente recuperar la legitimidad del Poder Ejecutivo.

Salazar recordó que, durante la última década, el Perú ha enfrentado una fuerte incertidumbre política debido a la situación judicial de varios expresidentes y a los constantes enfrentamientos entre poderes del Estado. Por ello, remarcó que Keiko Fujimori deberá gobernar con responsabilidad, respetar la Constitución y culminar su mandato de cinco años sin verse envuelta en nuevos cuestionamientos judiciales.

“Hemos vivido 10 años de incertidumbre política que le han hecho mucho daño a la autoestima del país. Tenemos presidentes encarcelados o que han pasado por juicios cuando han terminado su mandato. Ahí está el primer reto de la presidenta Fujimori: llegar a sus cinco años de gobierno y terminar su mandato sin que eso signifique enfrentar a la justicia en algún momento”, comentó.

Keiko Fujimori deberá construir una nueva identidad política

De acuerdo con el análisis de José Salazar, Keiko Fujimori tiene la oportunidad de construir un nuevo perfil político, enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y marcar distancia de los cuestionamientos contra su bancada y contra la figura de Alberto Fujimori. Asimismo, sostuvo que Roberto Sánchez habría perdido la oportunidad de consolidarse como un líder de oposición firme, debido a su postura durante la segunda vuelta y a sus intentos de desacreditar los resultados expresados en las urnas.