Keiko Fujimori y su camino hacia la Presidencia

Tras concluir el conteo oficial de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta de la República. Su llegada al Poder Ejecutivo se produce luego de cuatro postulaciones presidenciales y más de dos décadas de trayectoria en la política nacional.

La vida pública de Keiko Fujimori comenzó en 1994, cuando, a los 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres. Durante ese periodo participó en diversas actividades de carácter social como parte de sus funciones protocolares.

Su carrera política se inició formalmente en 2006, cuando fue elegida congresista de la República y se consolidó como lideresa del fujimorismo. En esas elecciones obtuvo la mayor votación preferencial para el Parlamento. Al término de su gestión, su desempeño legislativo fue objeto de cuestionamientos debido al número de inasistencias registradas durante el periodo congresal.

En 2011 postuló por primera vez a la Presidencia de la República con el partido Fuerza 2011. En aquella elección avanzó a la segunda vuelta, donde fue derrotada por Ollanta Humala. Cinco años después volvió a disputar la segunda vuelta, esta vez frente a Pedro Pablo Kuczynski, quien resultó elegido presidente.

A LA ESPERA DE LA PROCLAMACIÓN

Con los resultados del proceso electoral 2026, Keiko Fujimori obtiene la mayor votación y queda a la espera de la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para asumir la Presidencia de la República.