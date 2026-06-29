Partidos con representación en nuevo Congreso bicameral recibirán millonario financiamiento

Los seis partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso bicameral para el periodo 2026-2031 recibirán financiamiento público directo, cuyo monto se calcula mediante una fórmula establecida en la legislación electoral. El financiamiento equivale al 0,1 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) multiplicado por el número de votos válidos obtenidos por las organizaciones que alcanzaron representación parlamentaria.

De acuerdo con las estimaciones, las agrupaciones políticas recibirán en conjunto cerca de 222 millones de soles durante el nuevo periodo. En comparación, tras las elecciones generales de 2021, los partidos que lograron representación en el entonces Congreso unicameral accedieron a aproximadamente 78 millones de soles por este mismo concepto.

Cabe recordar que el Congreso bicameral estará conformado por una Cámara de Diputados de 130 integrantes y un Senado de 60 miembros. En total, seis organizaciones políticas obtuvieron representación en ambas cámaras.

PARTIDOS POLÍTICOS

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular contará con 41 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 32, Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 15, Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10. En el Senado, Fuerza Popular obtuvo 22 escaños; Juntos por el Perú, 14; Renovación Popular, 8; Partido del Buen Gobierno, 7; Partido Cívico Obras, 5; y Ahora Nación, 4.