Diputados electos para el periodo 2026-2031 recibieron sus credenciales

Este viernes 26 de junio, en sesión solemne realizada en el Colegio Médico del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) procedió con la entrega oficial de credenciales a los diputados electos para el periodo legislativo 2026-2031.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y el Pleno de esta entidad electoral. También estuvieron presentes la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y otras autoridades.

Así se conformará la Cámara Baja del próximo Congreso bicameral

La Cámara Baja del próximo Congreso bicameral contará con 130 diputados, donde, las organizaciones políticas que superaron la barrera o valla electoral prevista en el artículo 20 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en consecuencia que participan en la distribución de escaños de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031 son: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Cabe señalar que, como resultado de la distribución de escaños en cada circunscripción electoral, la repartición de curules queda conformada así: Fuerza Popular: 41, Juntos por el Perú: 32, Partido del Buen Gobierno: 18, Renovación Popular: 15, Partido Cívico Obras: 14, y Ahora Nación: 10.