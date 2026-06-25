Congreso unicameral cierra su etapa tras 30 años marcada por crisis y escándalos

El Congreso de la República realizó este miércoles su última sesión como Parlamento unicameral, cerrando una etapa de 30 años y dando paso al retorno de la bicameralidad en el próximo periodo legislativo.

Durante el último quinquenio, el Legislativo estuvo marcado por tres vacancias presidenciales: la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, seguida por las de Dina Boluarte y José Jerí en 2025 y 2026, respectivamente. Estos episodios marcaron algunos de los momentos más tensos de la política nacional.

A ello se sumaron diversos escándalos, entre ellos el caso "Los Niños", las denuncias por recorte de sueldos a trabajadores parlamentarios, la condena del excongresista Freddy Díaz por violación sexual y la sentencia contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista, además de enfrentamientos entre legisladores y otras controversias.

El balance del Congreso también incluye cuestionamientos por el uso de recursos públicos, leyes polémicas y casos como la presunta red de prostitución en el Parlamento, la permanencia de la congresista Digna Calle fuera del país mientras sesionaba de forma virtual y gastos observados en infraestructura y servicios. Con ello concluye una de las etapas más controvertidas del Legislativo peruano.