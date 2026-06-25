¿Qué sigue para los senadores electos tras recibir sus credenciales? José Manuel Villalobos lo explica

El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó los pasos que deberán seguir los senadores electos para el periodo parlamentario 2026-2031 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les entregara sus credenciales, tras concluir el procesamiento de actas y la resolución de las impugnaciones.

En declaraciones a 24 Horas, Villalobos precisó que la entrega de credenciales no implica el inicio inmediato del ejercicio del cargo. Señaló que los parlamentarios electos aún deben cumplir un procedimiento administrativo, que incluye la presentación de sus declaraciones juradas y la juramentación ante el Congreso.

"Para que ellos ejerzan el cargo, sobre todo para el cargo de senadores y diputados, tienen que cumplir un procedimiento administrativo que es entregar sus declaraciones juradas, pero además tienen que jurar al cargo; si no juran, no pueden ejercer, entonces aún no están en ejercicio", indicó el especialista.

CASO RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Respecto a la ausencia del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en la ceremonia oficial de entrega de credenciales, Villalobos sostuvo que, si el senador electo no llega a juramentar ante el Congreso, este deberá comunicar dicha situación al Jurado Nacional de Elecciones para que convoque al accesitario correspondiente. "El escaño no puede quedar vacío", afirmó.