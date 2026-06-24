División en el Congreso por posible ampliación de la legislatura

La posibilidad de ampliar la actual legislatura ha generado posiciones encontradas en el Congreso de la República. Algunos parlamentarios consideran necesario extender el periodo de sesiones para culminar el debate y la aprobación de iniciativas que aún permanecen pendientes en la agenda legislativa.

Uno de los congresistas que respalda esta propuesta es Edwin Martínez, quien sostuvo que mantiene al menos tres proyectos de ley pendientes de discusión y eventual aprobación. Según indicó, la ampliación permitiría avanzar en temas que considera importantes antes del cierre de la legislatura.

A esta postura se sumó el legislador Flavio Cruz, quien cuestionó la falta de interés por parte de sus colegas parlamentarios para resolver los principales problemas que enfrenta el país. En ese sentido, consideró que el Congreso debe continuar trabajando para atender los asuntos que aún no han sido abordados por el pleno.

¿QUÉ DIJO ROSPIGLIOSI?

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, recordó que el cierre de la legislatura estaba programado para este miércoles. Sin embargo, señaló que no se descarta una eventual ampliación, una decisión que dependerá de las coordinaciones y evaluaciones que se realicen en las próximas horas.