Keiko Fujimori afirma que se enfocará en zonas donde no recibió respaldo

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció este miércoles el respaldo de los ciudadanos que la convierten en virtual presidenta electa del Perú, luego de consolidar una ventaja casi irreversible sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta electoral realizada el pasado 7 de junio.

De acuerdo con los resultados publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,87 % de las actas procesadas, Fujimori alcanzaba el 50,120 % de los votos válidos, mientras que Sánchez obtenía el 49,880 %, en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.

Tras conocerse los resultados, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que el proceso electoral dejó un país dividido por la polarización política. En ese sentido, afirmó que una de sus prioridades será acercarse a las regiones y sectores donde no recibió un respaldo mayoritario, con el objetivo de promover la unidad nacional y reducir las brechas existentes.

¿RECONOCERÁ RESULTADOS?

Por su parte, Roberto Sánchez reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral y denunció presuntas irregularidades durante la votación en el extranjero, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones. De confirmarse oficialmente los resultados, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República el próximo 28 de julio.