Keiko Fujimori y los desafíos que debe enfrentar al asumir el poder

La virtual elección de Keiko Fujimori como próxima presidenta de la República abre una nueva etapa política marcada por importantes desafíos de gobernabilidad, polarización y legitimidad. Así lo señaló el analista político Enrique Castillo, quien consideró que el principal reto de la lideresa de Fuerza Popular será enfrentar la resistencia de sectores que no aceptan su llegada al poder y demostrar que no representa los temores que sus detractores le atribuyen.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, Castillo sostuvo que la prioridad de Fujimori no solo debe centrarse en la conformación de su gabinete ministerial, sino también en diseñar una estrategia política para reducir el rechazo que persiste en distintos sectores del país. “Su primer reto es vencer la resistencia a su elección”, afirmó al analizar el escenario que encontrará el próximo gobierno desde el primer día de gestión.

El especialista indicó que la futura mandataria deberá enviar señales claras sobre el respeto a la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes. Según explicó, uno de los primeros indicadores será la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. “Si ella quiere dominar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados teniendo el Ejecutivo, sabremos entonces que quiere el control total del poder”, advirtió.

Castillo también consideró que el nuevo gobierno deberá prestar especial atención a las regiones donde el respaldo electoral fue menor, especialmente el sur del país. No obstante, precisó que la estrategia no debe enfocarse únicamente en una zona determinada, sino en todo el territorio nacional. A su juicio, existen heridas políticas y sociales que deberán ser atendidas mediante decisiones concretas y gestos de acercamiento.

FRAGMENTACIÓN POLÍTICA Y EL FUTURO DE LA OPOSICIÓN

Otro de los puntos abordados fue la situación de la oposición tras las elecciones. Para el analista, el país enfrenta una fuerte fragmentación política más allá de la polarización observada durante la segunda vuelta. En ese contexto, cuestionó la postura asumida por Roberto Sánchez al desconocer el resultado electoral y aseguró que dicha estrategia podría debilitar su liderazgo. “Se está perdiendo la oportunidad de ser el líder de la oposición”, afirmó.

Respecto a los anuncios de movilizaciones y acciones legales impulsadas por Roberto Sánchez, Castillo señaló que todo ciudadano tiene derecho a agotar los mecanismos permitidos por la ley, pero remarcó que existe un límite cuando las autoridades electorales ya han emitido pronunciamientos definitivos. Asimismo, destacó que otros dirigentes políticos ya han optado por reconocer los resultados y asumir un rol de oposición democrática, mientras el país se prepara para el inicio de un nuevo gobierno y la conformación del próximo Congreso.