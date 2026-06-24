Elecciones Municipales 2026: plantean eliminar la ATU y presidente de Transitemos advierte posibles riesgos

A pocos meses de las elecciones municipales 2026, el exalcalde de Lima y postulante a regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), lo que generó la reacción de diversos gremios y especialistas en transporte.

En ese sentido, el presidente de la fundación Transitemos, Edwin Darteano, criticó el trabajo que se viene realizando al interior de la institución, la cual, según señaló, ha cambiado constantemente de presidente en los últimos años.

“Esta entidad debe tener cierta autonomía. El jefe no tendría que depender del ministro de Transportes de turno, sino tener un periodo de cinco años, pero eso no ha sido así. En los últimos años ha habido seis jefes y hoy depende del MTC, grave error”, comentó.

LIMA: UNA DE LAS CIUDADES MÁS CONGESTIONADAS Y CONTAMINADAS DE AMÉRICA LATINA

Con el paso de los años y la experiencia adquirida en temas de transporte, Edwin Darteano comparó el pasado con el presente y aseguró que, debido al elevado número de vehículos en las calles, la capital ha recibido una mención preocupante. “Tenemos dos títulos espantosos: Lima se ha convertido en la ciudad más congestionada y contaminada de América Latina”, señaló.

Finalmente, Darteano recordó cómo está conformada la Autoridad de Transporte Urbano. “La ATU está integrada por tres miembros de la Municipalidad de Lima, un miembro de la Municipalidad del Callao, dos miembros del MTC, uno del Ministerio de Vivienda y uno del Ministerio de Economía. Están todos los que podrían mejorar el sistema de transporte”, precisó.