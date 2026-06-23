Ángel Delgado analiza postura de Sánchez tras negarse a reconocer resultados de las Elecciones 2026

En medio del escrutinio de votos por parte de la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que no reconocerá los resultados de la contienda electoral ni un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Ante ello, el abogado constitucionalista Ángel Delgado analizó la postura del aún congresista.

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el especialista cuestionó la actitud que viene adoptando el extitular del Mincetur y sostuvo que su narrativa de fraude en la segunda vuelta electoral del 7 de junio no tendría asidero.

“Los resultados son más obvios y objetivos. Roberto Sánchez se ha quedado sin recursos. En materia electoral, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La semana pasada, de manera explícita, el JNE declaró infundadas todas las reclamaciones de nulidad de actas en Lima y el extranjero. Después de eso no hay nada más (…) La imagen de Roberto Sánchez se está deteriorando por los gritos de fraude”, declaró.

Además, el abogado constitucionalista recordó que, si bien Roberto Sánchez no habría alcanzado un cargo público para el periodo 2026-2031, podría mantener protagonismo político como líder de la oposición en un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

MENSAJE PARA KEIKO FUJIMORI

En medio del conteo de la ONPE, que apuntaría a una ventaja de Keiko Fujimori, Ángel Delgado envió un mensaje a la lideresa de Fuerza Popular sobre lo que debería hacer en un eventual mandato.

“Tiene que hacer un gobierno más allá del fujimorismo. No le bastará para gobernar un país fragmentado (…) Keiko Fujimori tiene que hacer un gobierno de ancha base y de unidad nacional, incorporando a todos los sectores posibles para hacer la gran tarea de reconstruir el país”, sentenció el abogado constitucionalista.