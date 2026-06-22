Keiko Fujimori solicitará audiencia con Julio Velarde tras culminar el conteo electoral

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que solicitará una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, apenas concluya el conteo oficial de votos de las elecciones generales de 2026, proceso en el que mantiene una ventaja superior a los 40 mil votos sobre su contendor Roberto Sánchez.

Fujimori señaló que esperará la culminación del procesamiento de las actas observadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de iniciar coordinaciones con el titular del ente emisor. “Lo primero que voy a hacer es solicitar una audiencia con Julio Velarde”, manifestó al referirse a los pasos que adoptaría una vez oficializados los resultados.

Respecto a los recursos legales presentados por Juntos por el Perú y por su rival electoral, la lideresa fujimorista afirmó que estas acciones carecen de sustento técnico. En ese sentido, cuestionó los pedidos de nulidad de votos emitidos en el extranjero y las acusaciones formuladas contra el canciller Carlos Pareja, al señalar que durante las audiencias no se habrían presentado pruebas que respalden dichas denuncias.

SOBRE ELECCIONES EN COLOMBIA

Asimismo, Fujimori respaldó el derecho a la protesta y destacó el desarrollo pacífico de las movilizaciones realizadas en los últimos días. Finalmente, comentó los resultados electorales en Colombia, felicitó al presidente electo Abelardo de Espriella y sostuvo que tanto en ese país como en el Perú deben respetarse las decisiones de los organismos electorales y la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.