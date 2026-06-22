Alcaldía de Lima: candidatos empiezan a mostrar sus propuestas

La contienda por la Alcaldía Metropolitana de Lima comienza a tomar forma de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026. Un total de 22 organizaciones políticas se han inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el objetivo de disputar la administración de la capital.

Aunque la campaña aún se encuentra en una etapa inicial, los primeros intercambios entre candidatos ya empiezan a marcar el tono del proceso electoral. Uno de los cruces más recientes involucra al alcalde de Magdalena y candidato a Lima, Francis Allison, y al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Luego de que López Aliaga recordara en redes sociales una sentencia emitida en Estados Unidos contra Allison en 2009, este último respondió invitándolo a debatir sobre seguridad ciudadana.

Entre sus propuestas, Allison planteó la creación de un fondo de recompensas para combatir el crimen organizado, mecanismo que, según afirmó, ha sido aplicado durante años en el distrito de Magdalena. La seguridad ciudadana se perfila como uno de los principales temas de campaña ante el avance de la delincuencia en la capital.

Otro de los candidatos es Daniel Urresti, quien buscará llegar al sillón municipal por Podemos Perú. El exministro del Interior aseguró que solicitará un nuevo juicio para demostrar su inocencia en el caso relacionado con el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Asimismo, sostuvo que su principal propuesta será fortalecer la lucha contra la extorsión y el sicariato mediante convenios entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional para dotar de tecnología y equipamiento a las fuerzas del orden.

MÁS ASPIRANTES

La lista de aspirantes también incluye a Carlos Bruce por Somos Perú, Susel Paredes por Ahora Nación, Samuel Daza por Fuerza Popular y Oswaldo Vargas por Juntos por el Perú, entre otros candidatos que buscarán captar el respaldo de los limeños en los próximos comicios.