Elecciones Municipales 2026: 22 candidatos a la alcaldía de Lima se inscribieron ante el JNE

Un total de 22 candidatos se inscribieron oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para disputar la Alcaldía Metropolitana de Lima en las próximas elecciones municipales. El registro de listas se completó a la medianoche del viernes 19 de junio, fecha límite del plazo extraordinario otorgado por la entidad electoral para concretar las postulaciones.

Candidatos y figuras conocidas

El actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, compite por Somos Perú y lleva como primer regidor al exministro del Interior Vicente Romero. Francis Allison, alcalde de Magdalena, postula por Avanza País con Ivone Ruth Tapia Vivas como teniente alcaldesa. Daniel Urresti, exministro del Interior y candidato en 2022, se inscribió por Podemos acompañado del excongresista Aron Espinoza.

La congresista Susel Paredes compite por Ahora Nación con Magaly Blas en la primera regiduría. Ricardo Belmont, quien gobernó Lima entre 1990 y 1995, postula por Obras con el excanciller Harold Forsyth Mejía como primer regidor. Yehude Simon, exgobernador de Lambayeque y expresidente del Consejo de Ministros, representa a Tierra Verde con Ricardo Pareja Fonseca como primer regidor.

Rafael López Aliaga, exburgomaestre de Lima, no puede reelegirse, pero se inscribió como teniente alcalde en la lista de Renovación Popular, que postula a Luis Rubio para la alcaldía. Fuerza Popular inscribió al alcalde de Ancón, Samuel Daza, mientras Juntos por el Perú presenta a Oswaldo Vargas, alcalde de Chosica.

Más postulantes a alcaldía

Completan la nómina de 22 candidatos: Luis Huette (Pueblo Consciente), Segundo Valdez Zavala (Frepap), Rubén Bonilla Espinoza (Fuerza Ciudadana), Rubén Ramírez Mateo (Perú Libre), Victoria La Cruz Garcés (Partido Morado) y Jessica Viviana Linares Romero (Integridad Democrática).

También postula Flor de María Hurtado Valdez (Partido Demócrata Verde), Samir Quispe Caballero (Batalla Perú), Edgardo Renán De Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano), Sandro Caller Gutiérrez (Partido Patriótico del Perú) y Santiago Rosendo Abarca León (Visión Perú).