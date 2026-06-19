Keiko Fujimori pide unión entre los peruanos

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la unidad de los peruanos en medio de la tensión política generada por la etapa final del proceso electoral. Respecto a las marchas convocadas para este viernes, sostuvo que las protestas forman parte de los derechos democráticos de la ciudadanía, aunque pidió que estas se desarrollen con responsabilidad y prudencia.

En declaraciones a la prensa, la lideresa fujimorista exhortó a los participantes a mantenerse alertas y no dejarse influenciar por discursos o comentarios que busquen generar enfrentamientos entre los peruanos. Asimismo, expresó su confianza en que las movilizaciones se realicen de manera pacífica y respetando el orden público.

Por otro lado, Fujimori se pronunció sobre los eventuales pedidos de indulto que podrían presentar expresidentes como Pedro Castillo y Alejandro Toledo. La candidata afirmó que en el país “no va a haber ni persecución ni privilegios” y remarcó que cualquier solicitud de indulto humanitario deberá ser evaluada de forma individual, respetando los procedimientos legales establecidos.

SE MUESTRA OPTIMISTA

Finalmente, la postulante de Fuerza Popular se mostró optimista respecto a los resultados de la segunda vuelta presidencial. Aunque evitó declararse ganadora antes de un pronunciamiento oficial de las autoridades electorales, destacó que la diferencia de votos se ha incrementado y aseguró que ello genera expectativas favorables para su agrupación política.