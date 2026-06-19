Mininter niega garantías para marcha convocada por Juntos por el Perú

El Ministerio del Interior (Mininter) rechazó la solicitud de garantías inherentes al orden público presentada por el partido Juntos por el Perú (JP) para la movilización convocada este viernes en el centro histórico de Lima. La actividad, denominada “Marcha en defensa de la democracia”, había sido gestionada por el personero legal de la agrupación, Carlos Zafra Flores.

A través de una resolución directoral emitida el 19 de junio, la entidad informó que no otorgará las garantías solicitadas y advirtió que el incumplimiento de lo dispuesto en el documento podría dar lugar a acciones sancionatorias. La medida se da en medio de la etapa final del proceso electoral de segunda vuelta.

Pese a la decisión del Mininter, el candidato presidencial Roberto Sánchez ratificó la realización de la protesta y señaló que sus simpatizantes se movilizarán por las calles del Centro de Lima. Según indicó la agrupación política, existen cuestionamientos relacionados con el traslado de actas electorales desde el extranjero y otros aspectos vinculados al proceso.

¿TENDRÁ ACOGIDA?

Juntos por el Perú informó que la concentración estaba prevista para las 4:00 de la tarde en el Campo de Marte, desde donde los participantes recorrerían diversas avenidas de la capital hasta llegar a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María. Asimismo, el partido hizo un llamado a organizaciones sociales, líderes políticos y ciudadanos a sumarse a la manifestación en defensa de la democracia.