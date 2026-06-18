Elecciones 2026: este viernes vence plazo para inscribir candidaturas regionales y municipales

La carrera hacia las elecciones regionales y municipales de 2026 entra en su etapa decisiva. Las organizaciones políticas cuentan con plazo hasta este viernes a las 23:59 horas para inscribir a sus candidatos y confirmar su participación en el proceso electoral.

En Lima Metropolitana, más de 40 partidos políticos están habilitados para disputar la alcaldía. Entre los aspirantes figuran Francis Allison, Carlos Bruce, Susel Paredes, Daniel Urresti, Alberto Tejada y Luis Rubio, quien contará con el respaldo del senador electo Rafael López Aliaga como candidato a teniente alcalde.

La postulación del exburgomaestre capitalino ha generado críticas por parte de algunos de sus rivales políticos, en medio de una campaña que empieza a tomar forma con miras a los próximos comicios.

Según el cronograma electoral, los peruanos volverán a las urnas el 4 de octubre de 2026 para elegir a sus nuevas autoridades regionales y municipales.