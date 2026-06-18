Alejandro Toledo solicita cumplir condena bajo arresto domiciliario

La defensa del expresidente invocó la Ley 32181, que permite a los mayores de 80 años cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario.

El expresidente Alejandro Toledo solicitó acogerse al régimen de arresto domiciliario previsto en la Ley N.° 32181, norma que establece la posibilidad de que las personas mayores de 80 años cumplan sus condenas fuera de un establecimiento penitenciario bajo determinadas condiciones.

El pedido fue presentado por su abogado, Carlos Torres Caro, quien informó que la solicitud se encuentra a la espera de ser evaluada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. La defensa sostiene que el exmandatario atraviesa un delicado estado de salud y requiere atención médica especializada.

COMPLICACIONES EN SU SALUD

Según el letrado, informes médicos advierten sobre diversas complicaciones de salud que afectarían a Toledo, quien actualmente cumple condena en el penal de Barbadillo. Asimismo, señaló que la situación física del exjefe de Estado se habría deteriorado en los últimos meses.

Alejandro Toledo cumple actualmente una condena de 20 años y seis meses de prisión por el caso Interoceánica Sur, además de otra sentencia de 13 años y cuatro meses vinculada al caso Ecoteva. La decisión sobre su solicitud será evaluada por las instancias judiciales correspondientes.