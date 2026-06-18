José Elice analiza entrega de bono a trabajadores del Parlamento

El exoficial mayor del Congreso, José Elice, se pronunció sobre la entrega de un bono equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT) otorgado a los trabajadores del Parlamento, medida que beneficia a cerca de 3.600 servidores de la institución.

Durante una entrevista con 24 Horas, Elice consideró que la cantidad de trabajadores con la que cuenta actualmente el Congreso resulta excesiva para el número de legisladores. Según explicó, en periodos anteriores un Parlamento de 120 congresistas operaba con una cantidad significativamente menor de personal.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento de la planilla respondería, entre otros factores, a decisiones adoptadas por los propios legisladores y a dinámicas políticas internas que, en su opinión, han favorecido el incremento progresivo del número de trabajadores.

MÁS TRABAJADORES EN EL CONGRESO BICAMERAL

El exfuncionario también advirtió que la implementación del próximo Congreso bicameral podría generar un aumento adicional en la cantidad de personal administrativo y de apoyo, lo que demandaría una revisión de la estructura organizativa del Poder Legislativo.