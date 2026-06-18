Entregan bono de 2 UIT a trabajadores del Congreso

Los trabajadores del Congreso de la República recibieron un bono extraordinario de S/11.000 otorgado por disposición de la Mesa Directiva, beneficio que alcanzó a todo el personal activo de la institución sin distinción de cargo, antigüedad o régimen laboral.

La bonificación, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fue depositada a aproximadamente 3.600 servidores parlamentarios, entre ellos asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y demás trabajadores del Legislativo.

Hasta el momento, no se ha difundido públicamente el documento que sustenta la entrega del beneficio ni los criterios considerados para su aprobación. La medida ha generado atención debido al impacto económico que representa para el presupuesto institucional.

¿ACUERDOS?