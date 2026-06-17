Expresidentes Toledo y Castillo evalúan solicitar beneficios presidenciales para recuperar su libertad

La renovación de la Comisión de Gracias Presidenciales por parte del Gobierno ha puesto nuevamente en el centro de la discusión los casos de los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, quienes actualmente cumplen medidas de restricción de libertad y podrían explorar mecanismos legales para buscar su excarcelación en el más breve plazo.

Este grupo de trabajo tiene la función de evaluar solicitudes de indulto, conmutación de pena y gracias presidenciales antes de emitir una recomendación al Poder Ejecutivo. Según explicó el abogado César Bazán, la principal diferencia entre estas figuras radica en que el indulto se aplica a personas con condena firme, mientras que la gracia presidencial puede extinguir un proceso penal aún en trámite.

En el caso de Pedro Castillo, el especialista precisó que no podría acceder a un indulto debido a que todavía no cuenta con una sentencia definitiva. Sin embargo, señaló que una eventual gracia presidencial solo sería posible bajo circunstancias excepcionales, como una enfermedad grave que represente un riesgo inminente para su vida.

CASO ALEJANDRO TOLEDO

Por su parte, Alejandro Toledo sí podría solicitar un indulto al existir una condena firme en su contra. No obstante, Bazán indicó que para acceder a un beneficio humanitario debería acreditarse una condición médica extremadamente delicada que haga incompatible su permanencia en prisión. La nueva comisión será la encargada de analizar cada caso de manera individual considerando los informes médicos, la situación jurídica y los requisitos establecidos por la ley.