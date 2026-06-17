Presidente Balcázar viajará al Vaticano: ¿cuánto le costará al Estado su visita oficial?

El próximo viaje oficial del presidente José María Balcázar al Vaticano demandará un gasto superior a los 172 mil soles para el Estado peruano, de acuerdo con la relación de funcionarios autorizados a integrar la comitiva presidencial y los montos publicados en el diario oficial.

Según la información difundida, el mandatario estará acompañado por funcionarios del Despacho Presidencial y personal encargado de su seguridad. Entre ellos figuran el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno y efectivos de la Policía Nacional asignados a la protección del jefe de Estado.

Los documentos oficiales detallan que los gastos contemplan pasajes aéreos y viáticos para una estadía de cinco días. Los montos asignados varían según el cargo de cada integrante de la delegación y serán cubiertos con recursos del presupuesto institucional del Despacho Presidencial.

COSTO TOTAL

La comitiva también incluirá a la primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, quien acompañará al mandatario durante la visita oficial a la Santa Sede. De acuerdo con el cálculo consignado en la publicación oficial, el costo total del viaje asciende a 172,436 soles con 64 céntimos. La visita forma parte de las actividades oficiales programadas por el Gobierno y se desarrollará en los próximos días en el Vaticano.