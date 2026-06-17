César Campos analiza el escenario político tras la segunda vuelta

El analista político César Campos se pronunció sobre el escenario político tras la segunda vuelta presidencial y las movilizaciones convocadas por sectores vinculados a Juntos por el Perú luego de los primeros resultados difundidos por la ONPE.

En entrevista con 24 Horas, indicó que corresponde a las autoridades locales garantizar el respeto de las denominadas zonas intangibles y preservar el orden público durante las movilizaciones convocadas para los próximos días.

DESAFÍOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Al referirse a los desafíos que enfrentará el próximo gobierno, sostuvo que una de las principales prioridades deberá ser la atención de los efectos del Fenómeno El Niño y la preparación del país frente a los impactos que este evento climático podría generar en diversas regiones.

Finalmente, advirtió que otro de los grandes retos será la lucha contra la inseguridad ciudadana, una problemática que continúa ganando terreno en diversas regiones del país y demanda medidas urgentes por parte de las futuras autoridades.