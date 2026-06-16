¿Cómo funcionará el nuevo Congreso bicameral? Así se distribuirán las funciones

A partir del próximo periodo legislativo, el Congreso bicameral volverá a regir en el país con nuevas reglas para el funcionamiento de las cámaras de Diputados y Senadores. Especialistas señalan que el proceso de formación de leyes tendrá como punto de partida la Cámara de Diputados, mientras que el Senado asumirá funciones de revisión y control.

Según explicó el exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, los proyectos de ley deberán ser debatidos y aprobados inicialmente en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado, instancia que podrá aprobarlos, modificarlos o rechazarlos. Asimismo, precisó que los senadores no contarán con iniciativa legislativa propia para presentar proyectos de ley.

OTROS CAMBIOS

Otro de los cambios será el retorno de la presencialidad en las actividades parlamentarias. De acuerdo con lo aprobado en la reforma, las sesiones del pleno y de las comisiones se desarrollarán de manera presencial, dejando de lado la modalidad virtual que se implementó en años anteriores.

En materia de control político, la Cámara de Diputados tendrá a su cargo mecanismos como las interpelaciones, censuras y el otorgamiento o negación de la cuestión de confianza a los integrantes del gabinete ministerial. Por su parte, el Senado asumirá la revisión de los decretos legislativos y decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo.

Estas disposiciones forman parte del nuevo esquema de funcionamiento del Congreso bicameral, que entrará en vigencia con la instalación del próximo Parlamento y marcará una nueva etapa en la organización del Poder Legislativo.